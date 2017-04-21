Крупнейшая провокация: Зюганов о захоронении Ленина

По мнению политика, эта инициатива является «выпадом» против призывов президента РФ Владимира Путина сплотить общество на фоне провокаций и санкций, «которые сегодня волной катятся против страны».

«Четыре так называемых депутата выступили с законодательной инициативой раскопать мавзолей и опошлить всю советскую историю. Они забыли, видимо, что именно на мавзолее советское правительство принимало победный парад, они забыли, что именно все фашистские знамена были брошены к подножью мавзолея, они забыли, что именно на мавзолее принимали или встречали первого космонавта земли Юрия Гагарина », - подчеркнул Зюганов. Он также напомнил, что родственники россиян, захороненных на Красной площади, высказались против «раскопок».

Лидер КПРФ отметил, что Ленин похоронен «так, как подобается», так как в России существуют две законодательно закрепленные формы захоронения - могила и склеп. «Он лежит в склепе, что является традиционной православной формой», - заключил он.

Накануне, 21 апреля, стало известно, что депутаты Госдумы от «Единой России» ЛДПР разработали законопроект о юридическом механизме захоронения останков Владимира Ленина. Документ представляет собой поправки в закон «О погребении». Парламентарии предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Депутаты отметили, что сейчас нет юридических оснований для перезахоронения Ленина, и разработанный ими документ может изменить эту ситуацию.