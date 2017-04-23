Гимнастка Мельникова выиграла вольные упражнения на ЧЕ в Румынии

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла первое место в вольных упражнениях на проходящем в Румынии чемпионате Европы. Судьи оценили ее выступление в 14,100 балла.

Второй стала представительница Великобритании Элисса Доуни (14,066), третье место заняла гимнастка из Нидерландов Эйзора Тзорсдоттир (13,700). Восьмой стала еще одна представительница России Елена Еремина (13,466).

Ангелина Мельникова дебютировала в составе национальной команды в прошлом сезоне. В ее активе - золото ЧЕ-2016 и серебро Олимпиады в Рио-де-Жанейро (обе награды - в командном турнире). На ЧЕ-2017 спортсменке не удалось пробиться в финал личного многоборья, а в финале упражнений на брусьях Мельникова показала только восьмой результат.

Елена Еремина - дебютантка сборной России, для которой чемпионат Европы 2017 года стал первым взрослым турниром в карьере. В финале личного многоборья Еремина остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место. В субботу она сумела завоевать серебро в упражнении на брусьях. В ее активе - две золотых награды юниорского ЧЕ-2016 в личном и командном многоборье, а также бронза в упражнении на бревне.