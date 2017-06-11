МИД Украины поддержал идею ввести въезд для россиян по биопаспортам

Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что внешнеполитическое ведомство поддерживает идею введения режима въезда для граждан России по биометрическим паспортам, в дополнение к введению виз и регистрации в миграционной службе. «Визы - это один из элементов. И в будущем, в перспективе, это, возможно, введение въезда исключительно по биометрическим паспортам, с визами, с регистрацией в миграционной службе», – сказала Беца в эфире телеканала «112 Украина».

Между тем, она признала, что в России находится от 2 до 4 млн граждан Украины, поэтому нужно подходить к введению визового режима взвешенно, так как есть риск «потерять» этих граждан с учетом того, что Россия ввела упрощенную процедуру получения гражданства.

Кремль неоднократно заявлял, что введение визового режима с Россией станет проблемой в первую очередь для украинцев. Так, в четверг в Раде сочли введение визового режима с Россией чересчур дорогим.

Напомним также, в октябре прошлого года МИД Украины уже предупреждал о бегстве граждан из страны в случае введения виз с Россией.