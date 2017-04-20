Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Президент России Владимир Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии редакции журнала Time.

Журнал разделил 100 влиятельных людей по категориям — "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры". Путин находится в группе "Лидеров". Участники списка не ранжированы. Ранее журнал Time несколько раз включал Путина в перечень самых влиятельных персон.

О каждом политике написали очерки различные авторы. Очерк о Путине написал экс-президент СССР Михаил Горбачев . Горбачев пишет, что "президент Владимир Путин преуспел в стабилизации ситуации, сохранении российского государства и усилении его экономической позиции". "Я убежден, что Россия может добиться успеха только путем демократии. Россия готова к политической конкуренции, действительной многопартийной системе, честным выборам и систематической ротации правительства. Это должно определять роль и ответственность президента", — написал Горбачев.