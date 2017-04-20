Путин указал на единственный способ выбрать его преемника

На эту тему Путин высказался на заседании оргкомитета «Победа», комментируя жалобу представителя Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане Андрея Чепурного . Последний заявил, что сенатор Франц Клинцевич «пытается уничтожить организацию, захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов».

Также Чепурный отметил, что Клинцевич в некоем письме назвал спикера Госдумы Вячеслава Володина правопреемником Путина.

«Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов, и никто другой», - подчеркнул Путин и пообещал разобраться в конфликте.