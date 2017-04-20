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Путин указал на единственный способ выбрать его преемника
Президент России Владимир Путин заявил, что преемника главе государства может выбрать только народ. Об этом сообщает РИА Новости.
На эту тему Путин высказался на заседании оргкомитета «Победа», комментируя жалобу представителя Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане Андрея Чепурного. Последний заявил, что сенатор Франц Клинцевич «пытается уничтожить организацию, захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов».
Также Чепурный отметил, что Клинцевич в некоем письме назвал спикера Госдумы Вячеслава Володина правопреемником Путина.
«Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов, и никто другой», - подчеркнул Путин и пообещал разобраться в конфликте.
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