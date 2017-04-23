Роман Павлюченко хочет пообщаться с удалившим его судьей

Форвард екатеринбургского "Урала" Роман Павлюченко собирается придти на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза для того, чтобы иметь возможность лично пообщаться с рефери Алексеем Еськовым, судившим встречу "Урала" с «Зенитом» в рамках 24-го тура РФПЛ.

"Я начал покрикивать на судью, схватил его за руку и спросил: "Зачем вы это делаете?", за что получил жёлтую. После этого я не успокоился, продолжал спорить и получил уже красную", - прокомментировал Павлюченко произошедшее на поле.

"Я не мог просто сдержаться, когда арбитр взял и внаглую показал красную ни за что. Я обязан был подойти к судье и спросить, почему он так поступает", - рассказал Павлюченко.

Напомним, "Зенит" победил "Урал" со счётом 2:0, с преимуществом на поле в три игрока.