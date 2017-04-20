В китайском аэропорту задержали самолет из-за семейной ссоры

Вылет пассажирского самолета был задержан из-за драки между мужем и женой, которая началась прям на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в Китае.

Как сообщает издание The Mirror, ссориться супруги начали еще в очереди на посадку. Затем перепалка переросла в физические разборки. Мужчина повалил женщину на землю и принялся имитировать удары кулаками по лицу.

Когда супругов наконец удалось разнять, им запретили садиться в самолет. Обоих участников конфликта задержали. Отмечается, что пара готовятся к разводу.

В результате инцидента вылет лайнера был задержан почти на полчаса.

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