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В китайском аэропорту задержали самолет из-за семейной ссоры
Вылет пассажирского самолета был задержан из-за драки между мужем и женой, которая началась прям на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в Китае.
Как сообщает издание The Mirror, ссориться супруги начали еще в очереди на посадку. Затем перепалка переросла в физические разборки. Мужчина повалил женщину на землю и принялся имитировать удары кулаками по лицу.
Когда супругов наконец удалось разнять, им запретили садиться в самолет. Обоих участников конфликта задержали. Отмечается, что пара готовятся к разводу.
В результате инцидента вылет лайнера был задержан почти на полчаса.
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