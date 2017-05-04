Авиабилеты в Крым подешевели почти на треть

Средняя стоимость авиабилетов в Крым снизилась почти на 30 процентов в 2017 году. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.

При этом цены на билеты в Крым из Москвы упали сильнее, чем билеты туда из других регионов, - почти на 30 процентов (8 076 рублей в 2017-м против 11 383 рублей в 2016-м). Стоимость перелетов из других городов снизилась на 28,5 процента (8370 рублей вместо 11 710 рублей).

Кроме того, продажи авиабилетов в Крым на майские праздники выросли на 19 процентов по сравнению с динамикой 2016 года. По данным Росавиации, с 17 по 23 апреля объем продаж билетов на полуостров «существенно превзошел прошлогодний показатель аналогичного периода» - на 35 процентов.

По данным компании Biletix, за год средний чек на перелеты туда и обратно в Симферополь из городов России подешевел с 10 587 рублей до 7 830 рублей.

По словам экспертов, в стране в целом наметилась тенденция к снижению стоимости билетов по внутренним направлениям. По их мнению, это происходит из-за роста популярности и предложения безбагажных тарифов. На майские праздники доля билетов в Крым составила 14,5 процента от всех внутренних направлений.

Ранее стало известно, что в 2017 году в Крым можно будет впервые вылететь по льготным билетам из Орска. Приобрести льготные билеты сможет ограниченное число желающих, так как с 2016 года был введен возрастной ценз. В частности, они будут доступны для россиян до 23 лет, мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет и инвалидов различных групп, а также сопровождающих их лиц. Льготная программа стартует 15 мая и продлится до 30 ноября.