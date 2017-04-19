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Мэй заявила о намерении продолжить давление на Россию
Великобритания продолжит осуществлять давление на Россию через санкции. Об этом перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.
«Мы будем продолжать осуществлять давление через санкции для полного выполнения Россией Минских соглашений», — цитирует Интерфакс премьер-министра.
Мэй также подчеркнула, что Великобритания поддерживает проводимые Украиной реформы.
Ранее Порошенко во время выступления в Королевском институте международных отношений (Chatham House) в Лондоне заявил, что санкции являются единственным механизмом, который способен держать Россию за столом переговоров.
В начале апреля премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен по итогам переговоров с Порошенко заявил, что в рамках пятилетней стратегии по поддержке реформ на Украине направит стране €65 млн.
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