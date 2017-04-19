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Под Полтавой протестующих протаранил автомобиль
На Украине автомобиль въехал в толпу участников протестной акции. Об этом сообщает портал 05366.com.ua.
Инцидент произошел в селе Чечелово Кременчугского района Полтавской области. В результате наезда Mitsubishi три человека получили травмы. За рулем машины находился 66-летний местный житель, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Участники акции сильно повредили автомобиль злоумышленника. У машины был помят капот, кузов, а также были выбиты лобовое и заднее стекла. Жители села выступали против незаконного захвата земель ландшафтного заказника «Белецковские плавни».
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