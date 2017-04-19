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Захарова прокомментировала сравнение Порошенко России с крокодилом
Мария Захарова ответила на сравнение украинского президента Петра Порошенко России с крокодилом. Свой комментарий официальный представитель министерства иностранных дел России сделала в своем аккаунте в Facebook.
«Видимо, разговелся на славу», — написала Захарова.
19 апреля Петр Порошенко во время официального визита в Великобританию процитировал бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в Лондоне сравнил Россию с крокодилом, приведя слова премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: «Каждый надеется, что если он вдоволь накормит крокодила, то крокодил съест его позже других». Украинский президент назвал Россию тем самым крокодилом, «которого много кто хотел бы покормить, чтобы он не съел их сегодня». Порошенко добавил, что «Россия не наестся» и призвал международное сообщество сохранить санкции против Москвы. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отрицают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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