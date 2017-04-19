Далее:
Главное сейчас
Российская Газета

Лавров раскрыл секрет поддержания хорошей физической формы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что хорошую физическую форму ему помогают сохранить гены, передавшиеся от родителей. "Спасибо папе с мамой!", - признался Сергей Лавров в материале, который будет опубликован в майском номере журнала Esquire.
Как сказано на сайте журнала, корреспонденту дали возможность два месяца поработать в МИД в качестве стажера, принимать участие в поездках Лаврова в журналистском пуле.
Многие эксперты отмечают, что Лаврову при его сверхплотном рабочем графике и постоянных перелетах по всему миру (он много раз обогнул экватор) удается сохранять безупречную форму. Помимо ген, российский министр отметил и пользу, которую он получает от физических упражнений и занятий спортом.
"Каждое утро - растяжка, велотренажер, по воскресеньям, если удается, футбол", - признался 67-летний Сергей Лавров.
Кстати, в минувшее воскресенье он был замечен с фанатским шарфом на вип-трибуне "Открытие Арена" в столице во время ключевого матча чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. После матча Лавров, ярый поклонник "Спартака", спустился в раздевалку "красно-белых", чтобы поздравить их с победой, и сфотографировался с футболистами.
Еще 11 источников
Видео Стиль жизни
Спартак МИД Зенит
Сергей Лавров
Оставить комментарий

Российская Газета: последние новости