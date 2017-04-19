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Лавров раскрыл секрет поддержания хорошей физической формы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что хорошую физическую форму ему помогают сохранить гены, передавшиеся от родителей. "Спасибо папе с мамой!", - признался Сергей Лавров в материале, который будет опубликован в майском номере журнала Esquire.
Как сказано на сайте журнала, корреспонденту дали возможность два месяца поработать в МИД в качестве стажера, принимать участие в поездках Лаврова в журналистском пуле.
Многие эксперты отмечают, что Лаврову при его сверхплотном рабочем графике и постоянных перелетах по всему миру (он много раз обогнул экватор) удается сохранять безупречную форму. Помимо ген, российский министр отметил и пользу, которую он получает от физических упражнений и занятий спортом.
"Каждое утро - растяжка, велотренажер, по воскресеньям, если удается, футбол", - признался 67-летний Сергей Лавров.
Кстати, в минувшее воскресенье он был замечен с фанатским шарфом на вип-трибуне "Открытие Арена" в столице во время ключевого матча чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. После матча Лавров, ярый поклонник "Спартака", спустился в раздевалку "красно-белых", чтобы поздравить их с победой, и сфотографировался с футболистами.
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