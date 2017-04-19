WSJ: Fox News может уволить оскорбившего Путина журналиста

Американский журналист телеканала Fox News Билл О’Райли, назвавший президента России Владимира Путина «убийцей» в ходе своего интервью с американским лидером Дональдом Трампом , может быть уволен.

Как пишет газета The Wall Street Journal, телеканал готовится уволить О’Райли. Причиной этого могут стать обвинения в домогательствах к женщинам.

По данным источников издания, окончательное решение по журналисту можно ожидать уже на этой неделе.

В четверг, 20 апреля, состоится заседание совета директоров 21st Century Fox, на котором планируется подготовить условия расторжения контракта с О’Райли.

Ранее сообщалось, что Билл О’Райли который неоднократно обвинялся в сексуальных домогательствах, склонял к отношениям бывших коллег по Fox News Джулиет Хадди, Андреа Тантарос и экс-продюсера канала Андреа Макрис

5 февраля Билл О’Райли во время разговора с президентом США Дональдом Трампом выступил с обвинениями в адрес Владимира Путина, назвав его «убийцей».