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Актер Степанов рассказал о причинах попытки суицида
Актер Василий Степанов рассказал врачам, что причиной его суицидальных настроений стали конфликты в Театральном училище имени Щукина, студентом которого он был. Об этом сообщает Life.
По словам Степанова, во время учебы у него был нервный срыв и началась продолжительная депрессия «из-за недопонимания с остальными студентами». Актер заявил, что однокурсники смеялись над ним из-за отсутствия ролей.
Life отмечает, что Степанов впервые попал в больницу с нервным срывом семь лет назад.
О том, что Степанов выпал из окна своей московской квартиры, СМИ сообщили 12 апреля. Очевидцы рассказали журналистам, что актер сидел на подоконнике, но не смог сохранить равновесия. Сообщалось, что в результате падения он получил несколько переломов и многочисленные ушибы. Также появилась информация, что падение не было случайным и могло оказаться попыткой самоубийства.
Степанов сыграл главную роль - Максима Каммерера - в фильме «Обитаемый остров» режиссера Федора Бондарчука, снятом в 2009 году. После роли в этой картине в карьере Степанова начался кризис. Его бывший агент Сергей Рублев заявлял, что актер не выдержал свалившейся на него славы. В декабре прошлого года Степанов попал в больницу, сломав тазобедренную кость и два позвонка.
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