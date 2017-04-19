Актер Степанов рассказал о причинах попытки суицида

Актер Василий Степанов рассказал врачам, что причиной его суицидальных настроений стали конфликты в Театральном училище имени Щукина, студентом которого он был. Об этом сообщает Life

По словам Степанова, во время учебы у него был нервный срыв и началась продолжительная депрессия «из-за недопонимания с остальными студентами». Актер заявил, что однокурсники смеялись над ним из-за отсутствия ролей.

Life отмечает, что Степанов впервые попал в больницу с нервным срывом семь лет назад.

О том, что Степанов выпал из окна своей московской квартиры, СМИ сообщили 12 апреля. Очевидцы рассказали журналистам, что актер сидел на подоконнике, но не смог сохранить равновесия. Сообщалось, что в результате падения он получил несколько переломов и многочисленные ушибы. Также появилась информация, что падение не было случайным и могло оказаться попыткой самоубийства.