"Зверь" Трампа не пролез в ворота брюссельского дворца

В Брюсселе автомобиль президента США Дональда Трампа не смог проехать в узкие ворота дворца, поэтому американскому лидеру пришлось идти по королевскому двору пешком. Об этом сообщает газета Libre Belgique.

В среду, 24 мая, Трамп приехал во дворец на встречу с бельгийским королем Филиппом на своем служебном автомобиле по прозвищу «Зверь». Однако президентский бронированный лимузин не смог «протиснуться» в ворота дворца. Обычно главы государств, которые прибыли по приглашению короля Бельгии к нему на встречу, остаются в своих автомобилях до тех пор, пока не окажутся во дворе.

«Зверь» (The Beast) весит более восьми тонн и длинной 5,5 метра оснащен 20-сантиметровой броней дверей. Броня окон составляет 12 сантиметров.

Такой лимузин может выдержать прямые выстрелы из крупнокалиберного огнестрельного оружия.

Стоимость президентского автомобиля оценивается примерно в 1,2 млн долларов.