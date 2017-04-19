Медведев ответил на нападки Навального

Николай Коломейцев. Такое заявление премьер сделал, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства и отвечая на вопросы депутатов. Вопрос о фильме ФБК задал представитель партии КПРФ

«Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев и считал бы, что уважаемая мною фракция Коммунистической партии РФ должна от этого воздерживаться», - сказал Медведев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что «один раз страна уже от этого пострадала, в первую очередь, КПСС , поэтому выводы надо делать».

Ранее Медведев уже называл расследование ФБК «чушью и какими-то бумажками», сделанными «по принципу компота». По мнению премьера, у заказавших этот материал людей «есть вполне конкретные политические цели». Навального он назвал «судимым персонажем», который «тащит людей на улицы», чтобы стать президентом.

В начале марта ФБК, основанный Навальным, опубликовал фильм-расследование «Он вам не Димон», посвященное активам, которые якобы есть у Медведева. Это расследование стало поводом для антикоррупционных акций, которые прошли 26 марта примерно в ста российских городах.

Позже представители КПРФ внесли в Госдуму инициативу о парламентском расследовании данных ФБК, однако нижняя палата парламента это предложение отклонила.