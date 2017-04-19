Главные события у вас в почте
Медведев закончил речь перед депутатами словами Суворова
В среду, 19 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с докладом о работе правительства, завершил свою речь словами полководца Александра Суворова. Премьер сказал, что жители России все одолеют. Об этом сообщает «Лента.ру».
«Александр Васильевич Суворов говорил, что природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы, жители России, все одолеем. Хорошие слова, я в этом тоже уверен», — сказал Медведев.
Ранее премьер-министр в ходе своего выступления обратился к депутатам с просьбой не превращать в войну будущие президентские выборы. По его словам, на данный момент в России и так достаточно различных трудностей. Медведев отметил, что от популизма, спекуляции и раздувания пустых конфликтов выиграют только те, кого не беспокоит благополучие страны, те, «кто хочет изолировать и ослабить нашу страну».
Оставить комментарий