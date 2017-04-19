Медведев закончил речь перед депутатами словами Суворова

«Александр Васильевич Суворов говорил, что природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы, жители России, все одолеем. Хорошие слова, я в этом тоже уверен», — сказал Медведев.

Ранее премьер-министр в ходе своего выступления обратился к депутатам с просьбой не превращать в войну будущие президентские выборы. По его словам, на данный момент в России и так достаточно различных трудностей. Медведев отметил, что от популизма, спекуляции и раздувания пустых конфликтов выиграют только те, кого не беспокоит благополучие страны, те, «кто хочет изолировать и ослабить нашу страну».