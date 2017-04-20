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Американский сенатор: США помогут ФИФА найти альтернативу России для проведения ЧМ-2018

Американский сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь считает, что страны, претендовавшие на проведение у себя чемпионата мира по футболу 2018 года, и Федерация футбола США помогут Международной федерации футбола (ФИФА) найти альтернативу России для проведения мирового первенства.
«ФИФА должна встать на защиту ценностей, которые разделяют игроки в футбол и фанаты по всему миру, отказав России в праве проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Я признаю, что это решение потребует от вас мужества и решительности. Я полагаю, что другие страны, желавшие принять у себя мировое первенство и Федерация футбола США, помогут отыскать подходящую альтернативу», — приводит выдержку из текста письма ТАСС.
Матчи первого в истории чемпионата мира по футболу на территории России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Ранее вице-премьер Виталий Мутко назвал бесперспективной просьбу американского сенатора лишить Россию права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
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Ричард Блюменталь Виталий Мутко
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