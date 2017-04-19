В среду, 19 апреля, в Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение из-за ветра также объявлено в граничащих с московским регионом Тульской и Рязанской областях.

Синоптики заявили , что порывы ветра сегодня будут достигать 17 метров в секунду.

Днем 19 апреля температура воздуха поднимется до четырех градусов тепла. Погода ожидается облачная с прояснениями, местами будут небольшие осадки.

Ранее синоптики заявили, что к выходным климатическая ситуация в столичном регионе наладится, а к маю в Москву и область придет летняя погода.

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