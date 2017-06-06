Адвокат: обвиняемый в массовом убийстве под Тверью при задержании просил убить его

Появляются все новые детали кровавой бойни, устроенной в ночь на 4 июня электриком Сергеем Егоровым в садоводческом товариществе под Тверью. Выяснилось, что сам подозреваемый плохо помнит события того вечера — настолько сильно пьян он был. Но какими словами его оскорбляли погибшие, почему-то воспроизводит отчетливо. По крайней мере это утверждает адвокат электрика-убийцы, с которым удалось побеседовать корреспонденту «МК».

Адвокат сразу предупредила, что ответить она сможет только на вопросы, касающиеся личности Егорова. О ходе расследования и ключевых моментах того вечера — ни слова.

- Первое предположение, которое появилось сразу после ЧП — у Егорова есть психическое заболевание или, как минимум, отклонения в этой сфере.

- Конечно, будет назначена экспертиза, которая подробнейшим образом изучит состояние психики моего подзащитного. Но на учете у психиатра он не стоит, каких-либо проблем с психикой у него ранее не было. Он водит машину, у него есть разрешение на оружие. Он был абсолютно адекватным человеком, служил в армии.

- Так все-таки служил? Ранее представителями тверской полиции высказывалось предположение, что армейское прошлое Егоров выдумал себе сам.

- Это не так. Он проходил срочную службу в войсках ПВО.

- Что Егоров вообще сейчас говорит о произошедшем?

- Говорит, что жить не хочет. «Лучше бы меня тогда (видимо, при задержании) застрелили» - это его цитата.

- Ваш подзащитный — человек выпивающий?

- В том-то и дело, что нет. Как все по праздникам может себе позволить, но чтобы выпить столько...

- А сколько было выпито в тот вечер?

- А как вы думаете, если застолье началось еще днем, а все произошло в два часа ночи? Я предполагаю, что было выпито больше двух литров водки. Какого качества она в садоводческом товариществе в Тверской области, можно себе представить. А перед этим было еще пиво...

- Ну два литра на компанию из десяти человек - не так уж и много.

- Два литра на человека. Женщины, конечно, меньше пили...

- Егоров пришел в гости уже выпивший? Или начал употреблять непосредственно на месте?

- Не могу сказать. А вообще он мало что помнит о том дне.

- То есть как его оскорбляли и оскорбляли ли вообще, он не помнит?

- Помнит. Его называли чмом, лохом, лузером...

- Но ведь по данным следствия конфликт разгорелся на фоне службы Егорова в армии.

- Все правильно. Ему начали говорить, что в войсках ПВО служат одни чмошники. «Мы (то есть кто-то из убитых - «МК») служили в ВДВ, вот там настоящие вояки. Ты же - никто».

- Но конфликт закончился темой армии или потом перешел на личности?

- Не могу сказать. Но по-моему все началось с этой темы, ей же и закончилось.

- Вы сказали, что Егоров был сильно пьян, а потому мало что помнит. Но как же он тогда может помнить оскорбления?

- Это особенности психики — мы, особенно в пьяном состоянии, запоминаем весь негатив.

- Протрезвел он как быстро?

- Трудно сказать, я ведь не эксперт по этой части. Но я его видела в тот же день — «колбасило» его будь здоров.

- Его пригласили в гости или он сам пришел?

- Пригласили. Он вроде бы чинил что-то то ли в этом доме, то ли у соседей, вот его и позвали. Из убитых он был знаком только с несколькими людьми.

- Наверняка вы уточняли, вызывает ли у подозреваемого алкоголь приступы агрессии? Были ли у него ранее ситуации, когда он, выпив, становился неадекватным?

- Спрашивали. Никогда такого не было. Для него вообще такое поведение не свойственно — в другие дни это спокойный, дружелюбный человек. Думаю, всему виной алкоголь. Был бы трезвый — просто психанул бы и ушел.

- А зачем он вообще держал на даче «Сайгу»? Для самообороны?

- Нет, он заядлый охотник, увлекается этим вроде бы уже лет десять В тех местах развита охота на уток. У него и охотничий билет есть — все официально.

- Стрелять он где научился?

- В армии.

- Ваш подзащитный где-то работает?

- В Москве устанавливал кондиционеры. А в этом дачном кооперативе трудился электриком.

- Странно. Председатель СНТ утверждает что не оформляла Сергея на работу.

- Так и есть, он трудился неофициально. Ведь если бы он был зачислен на должность, ему нужно было бы платить зарплату. А так он пришел к дачникам, починил проводку, те ему заплатили. Вроде как частник...