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В Госдуме нашли маневр для погребения Ленина
Депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР разработали законопроект о юридическом механизме захоронения останков Владимира Ленина. Об этом сообщает Russia Today.
Депутаты заявили, что документ приурочен ко дню рождения Ленина (22 апреля).
Законопроект представляет собой поправки в закон «О погребении». Депутаты предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей.
Парламентарии отметили, что сейчас нет юридических оснований для перезахоронения Ленина, и разработанный ими документ может изменить эту ситуацию. «Законопроект должен восполнить юридический пробел и, наконец, поставить точку в деле Ленина. Большинство граждан России поддержат такое решение», - заявил один из авторов документа Владимир Сысоев.
Ранее «Левада-Центр» провел опрос, согласно которому более половины россиян считают, что тело Ленина необходимо захоронить. По мнению 32 процентов опрошенных, его могила должна располагаться у Кремлевской стены, еще 26 процентов респондентов поддерживают захоронение Ленина на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
Тело Ленина покоится в Мавзолее на Красной площади с 1924 года. Недавно стало известно, что на медико-биологические работы по сохранению прижизненного облика его тела из федерального бюджета будет выделено более 13 миллионов рублей.
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