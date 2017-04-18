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Украинский суд запретил Сбербанку РФ использовать торговую марку
Сбербанк России не сможет использовать торговую марку «Сбербанк» на Украине. Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского Ощадбанка.
«Сегодня, 18 апреля 2017 года, Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому были признаны недействительными десять торговых марок Сбербанка, последний лишен доменного имени sberbank.ua и удовлетворено требование о запрете использовать торговую марку «Сбербанк», — говорится в заявлении.
В декабре 2016 года руководство украинского банка обвинило Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности. Причина обвинений – переименование «Дочернего банка Сбербанк России» на Украине в Сбербанк. Ощадбанк заявил, что он является единственным законным владельцем прав на торговое имя «Сбербанк». В ответе российского банка говорилось, что переименование было согласовано с Нацбанком Украины и прошло в соответствии с украинским законодательством. Сегодняшнее решение Хозяйственного суда Киева может быть обжаловано в апелляционном суде.
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