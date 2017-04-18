Новейший российский фрегат поразил реальную воздушную мишень

В рамках учений на Балтике российский фрегат «Адмирал Макаров» поразил воздушную мишень с помощью ракетного комплекса «Штиль». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.

«В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в морских полигонах Балтийского моря ракетный катер «Кузнецк» произвел пуск ракеты-мишени для отработки комплекса ПВО фрегата «Адмирал Макаров». Боевой расчет фрегата успешно поразил реальную воздушную мишень зенитным ракетным комплексом «Штиль», - заявил Мартов.

В учениях приняли участие более десятка кораблей, кроме того, в них была задействована Морская авиация флота. Фрегат «Адмирал Макаров» был спущен на воду 2 сентября 2015 года. Государственные испытания судна начались в октябре 2016 года в Балтийском и Баренцевом морях.