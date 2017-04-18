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Арестован отец полковника Захарченко

Отец полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко заключен под стражу. Виктора Захарченко подозревают в пособничестве в растрате денежных средств. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
«Суд постановил заключить отца Дмитрия Захарченко — Виктора Захарченко под стражу. Срок ареста установлен до 30 мая», — заявила Царева.
24 апреля Мосгорсуд проверит законность ареста Виктора Захарченко. В сентябре 2016 года был задержан полковник Дмитрий Захарченко. Его обвиняют в получении взятки в размере семи миллионов рублей. Впоследствии ему вменили еще два эпизода с получением взятки. При обыске в квартире полковника были обнаружены 9 миллиардов рублей в разной валюте. Захарченко не смог объяснить происхождение денег.
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