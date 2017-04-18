Гостям Евровидения посоветовали не называть украинцев русскими

В Раде посоветовали гостям «Евровидения-2017» не называть украинцев русскими. Об этом в своем аккаунте в Facebook написала парламентарий Анна Романова.

«Украинцы — миролюбивые люди. Но пытайтесь избегать тем относительно отношений между Украиной и Россией. Также не называйте украинцев русскими», — написала Романова.

Романова опубликовала буклет, в котором содержатся 23 совета для туристов в Киеве. Похожие материалы выпустили в министерстве внутренних дел Украины. В памятке ведомстве предостерегают от мошенников и рекомендуют использовать наличные деньги вместо кредитных карт.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая. Россия впервые с 1999 года не будет участвовать в конкурсе, так как 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской представительнице Юлии Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Отношения между Москвой и Киевом осложнились в марте 2014 года после того, как Крым по результатам референдума вошел в состав России.