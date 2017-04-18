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Подозреваемый в организации теракта в Петербурге: мне дали команду
Подозреваемый в организации теракта в Санкт-Петербурге Аброр Азимов заявил, что исполнял команду третьих лиц. Его слова передает РИА Новости.
«Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое», — заявил Азимов.
Свое заявление задержанный сделал в Басманном суде Москвы. Азимов добавил, что, выполняя приказ, он не понимал, что участвует в теракте. Однако он не стал уточнять, какую команду и от кого он получил. Ранее адвокат Азимова Армен Задоян заявил, что его подзащитный признал вину.
Подозреваемый организатор преступления был задержан 17 апреля в Одинцовском районе Подмосковья. По версии следствия, Азимов готовил террориста-смертника Акбарджона Джалилова к взрыву в петербургском метро. Азимов стал девятым задержанным по делу о теракте. 5 апреля в Санкт-Петербурге полицейские задержали шестерых предполагаемых пособников террориста: Ибрагибжона Ерматова, Бахрама Ергашева, Сейфуллу Хакимова, Дилмурода Муидинова, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова. Кроме того, в Москве были задержаны Шохиста Каримова и Содик Ортиков. В их квартире были обнаружены детали взрывного устройства, идентичного тому, что был обезврежен на станции петербургского метро «Площадь Восстания». 3 апреля в перегоне петербургского метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв, жертвами которого стали 15 человек.
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