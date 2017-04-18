Подозреваемый в организации теракта в Петербурге: мне дали команду

Подозреваемый в организации теракта в Санкт-Петербурге Аброр Азимов заявил, что исполнял команду третьих лиц. Его слова передает РИА Новости

«Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое», — заявил Азимов.

Свое заявление задержанный сделал в Басманном суде Москвы. Азимов добавил, что, выполняя приказ, он не понимал, что участвует в теракте. Однако он не стал уточнять, какую команду и от кого он получил. Ранее адвокат Азимова Армен Задоян заявил, что его подзащитный признал вину.