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Путин: Шойгу есть чем заняться кроме кваса, но вопрос не праздный
В российскую армию начнут поставлять отечественный квас. Соответствующий вопрос президент России Владимир Путин обсудит с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости. 98 «Я с вами согласен и Сергея Кужугетовича к этому вопросу верну ещё раз. Вернётся, уже сам лично посмотрит. Хотя у него, кроме кваса «Никола», есть чем заниматься, но в принципе это вопрос не праздный», — заявил Путин.
Свое заявление глава государства сделал во время встречи в Новгородской области с представителями потребительских и деловых организаций региона. Вопрос об установлении приоритета квасу «Никола» при госзакупках задала Путину одна из участниц встречи. Ранее российский президент сравнил микрофинансовые организации со старухой процентщицей из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».
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