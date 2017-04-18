Модельер Вячеслав Зайцев госпитализирован в Москве

В Москве госпитализирован Вячеслав Зайцев . Врачи диагностировали у модельера пневмонию. Об этом сообщает портал LIFE

«Да, я сейчас в больнице. У меня жуткий кашель, пневмония. Врачи настояли на лечении в стационаре. Здесь хорошие врачи, я надеюсь, что всё будет хорошо», - заявил Зайцев.

78-летний модельер ранее заявлял, что хочет «одевать людей красиво, но не только в салоне, а по адекватным ценам». Зайцев добавил, что ему «осталось не так много идти по жизни», поэтому он хочет «быть максимально полезным в оставшееся время».