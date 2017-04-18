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"Лысое чмо": политологи повздорили в эфире «России 1»
В ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» украинский политолог Денис Денисов назвал другого украинского эксперта – Вячеслава Ковтуна – «лысым чмом». Видеозапись их ссоры опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Во время беседы Ковтун возмутился высказываниям Денисова о требованиях жителей Донбасса к украинским властям весной 2014 года. Он начал громко оспаривать фразы оппонента. В итоге Денисов посоветовал ему следить за новостями. «Кроме как орать, больше ты ничего не умеешь, лысое чмо», - заявил он, заканчивая спор.
Ковтун часто появляется на российском телевидении. Он не раз был участником различных скандалов. Например, в мае прошлого года в эфире программы «Процесс» на телеканале «Звезда» политолога ударил по лицу украинский телеведущий Юрий Кот, которому не понравились слова Ковтуна о его сыне.
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