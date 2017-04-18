"Лысое чмо": политологи повздорили в эфире «России 1»

Во время беседы Ковтун возмутился высказываниям Денисова о требованиях жителей Донбасса к украинским властям весной 2014 года. Он начал громко оспаривать фразы оппонента. В итоге Денисов посоветовал ему следить за новостями. «Кроме как орать, больше ты ничего не умеешь, лысое чмо», - заявил он, заканчивая спор.

Ковтун часто появляется на российском телевидении. Он не раз был участником различных скандалов. Например, в мае прошлого года в эфире программы «Процесс» на телеканале «Звезда» политолога ударил по лицу украинский телеведущий Юрий Кот , которому не понравились слова Ковтуна о его сыне.