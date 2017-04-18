В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

В среду, 19 апреля, в Москве будет действовать «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение из-за ветра также объявлено в граничащих с московским регионом Тульской и Рязанской областях.

По прогнозу синоптиков, в ночь на 19 апреля осадков не будет, температура составит от минус пяти до минус трех градусов. Днем будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до 2-4 градусов тепла.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Ранее синоптики заявили, что к выходным климатическая ситуация в столичном регионе наладиться, а к маю в Москву и область придет летняя погода.