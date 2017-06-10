Бывший премьер: украинцы жили при СССР лучше, чем при Порошенко

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что страна не вернётся в Советский Союз. По его словам, при СССР украинцы жили значительно лучше, чем на данный момент.

«На момент распада Советского Союза Украина была самой высокоразвитой республикой. Уровень доходов у украинцев был выше в 90-е годы, чем в Болгарии и Румынии сейчас. Мы обгоняли Польшу, а теперь происходит отставание в несколько раз. Люди бесплатно получали квартиру, жилищно-коммунальные услуги по отношению к зарплате ничего не весили, образование и здравоохранение стоили копейки или были бесплатными. Поэтому Пётр Порошенко — болтун, он в своей жизни ни одного правдивого слова не сказал, врёт даже там, где этого делать нельзя» , — подчеркнул он.

Азаров отметил, что в Киеве пытаются раздуть масштабное событие из введения безвизового режима с ЕС , при этом игнорируют другие насущные проблемы.

«Они пытаются из практически рядового события создать эпохальную историю. Действительно, туристический безвизовый режим — это хорошо, но не в сравнении с тем, что экономика страны в разрухе, политическая ситуация крайне напряжённая, практически отсутствует свобода слова, нет демократии. Разве можно сравнивать безвизовый режим с фундаментальными ценностями, которые определяют жизнь человека», — заключил Азаров.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко в ходе открытия таймера обратного отсчёта времени до отмены визового режима с ЕС заявил, что Украина никогда больше не вернётся в Советский Союз.