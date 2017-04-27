Абэ намерен обсудить с Путиным сотрудничество по Курилам и мирный договор

Премьер-министр Японии заявил, что в рамках своего визита в Москву он намерен обсудить перспективы осуществления совместной с Россией деятельности на южных Курилах, а также добиться прогресса по вопросу мирного договора между Москвой и Японией, передает ТАСС.

"Мы хотим уверенно продвигаться на переговорах по мирному договору, а также сделать большой шаг вперед в вопросе осуществления совместной деятельности на четырех северных островах и свободного посещения могил [предков] бывшими жителями", - сказал он.

Ранее премьер- министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в Токио рассчитывают на конструктивный обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным по Сирии и Корейскому полуострову.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин 27 апреля проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.