Учитель лично ответил Поклонской

Российский режиссер Алексей Учитель заявил, что ему стыдно за тех экспертов, которые проводили анализ его фильма «Матильда». Он отметил, что судить о ленте можно только после ее выхода на экран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и со всей съемочной группой фильма. Вместо того, чтоб спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления… В их так называемом "экспертном заключении" упоминается слово "манипуляция", но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину», - рассказал Учитель.

В понедельник, 17 апреля, глава комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская заявила, что направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы сценария и трейлера фильма «Матильда».

По ее словам, фильм получил отрицательную оценку. Эксперты пришли к выводу, что в картине «образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан».

По их мнению, в «Матильде» царь представлен как «неадекватный и нравственно растленный человек».

Также депутат отметила, что эксперты считают недопустимым публично показывать «Матильду» в связи «с высокой степенью провокативности и уничижения».