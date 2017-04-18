Российские путешественники уличили ведущих «Орла и Решки» во лжи

Российские путешественники Лена Гитт и Павел Котиков заявили, что в популярной передаче о путешествиях «Орел и решка» многие факты не соответствуют действительности и пользоваться советами ведущих в своих поездках не стоит. Только в одном выпуске они обнаружили восемь пунктов, которые были очень сильно преувеличены ведущими. Об этом они сообщили в своем блоге

«После трёх дней пеших прогулок по Джакарте решили мы на сон грядущий посмотреть серию трэвэл-шоу «Орёл и Решка», где Леся и Регина гуляют по этому городу... Ладно впечатления, мы понимаем, что сколько людей, столько и мнений, но многое из показанного в этой серии (прим. - 12 сезон, 16 выпуск) — откровенная, неприкрытая и притянутая за уши чушь», - отметили путешественники.

Блогеры опровергли слова ведущей программы Регины Тодоренко о том, что уехать из аэропорта Джакарты в центр города общественным транспортом невозможно. Они отметили, что по данному маршруту курсируют несколько автобусов. Также, по словам российских путешественников, неправдой является и тот факт, что в местных торговых центрах многие представленные товары не доступны местным жителям из-за их дороговизны.

Блогеры отметили, что судить о городах и странах по шоу «Орёл и Решка» однозначно не стоит.