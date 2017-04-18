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Названа точная дата конца света
Очередной апокалипсис, которым пугают человечество, должен наступить 12 октября 2017 года. На этот раз жизнь на земле грозит уничтожить некий космический объект диаметром 40 метров.
Страшные предсказания о возможной гибели всего человечества появляются с завидной регулярностью, и даже тот факт, что назло всем прогнозам жизнь на земле так и не исчезает, не мешает предрекать человечеству последние дни. На этот раз гибель для всей земной цивилизации разглядели в космосе.
Группа исследователей обнаружила приближающийся к Земле на большой скорости таинственный объект диаметром 40 метров, передает РИА ФАН. По расчетам специалистов, столкнуться с нашей планетой этот вестник апокалипсиса должен 12 октября 2017 года.
При этом столкновение метеорита с поверхностью Земли угрожает привести к катастрофическим последствиям. В частности, у планеты может полностью исчезнуть озоновый слой, что приведет к глобальному и резкому изменению климата и гибели всего живого.
Отметим, это далеко не первое предсказание конца света, который может наступить из-за космической катастрофы. Сообщение о том, что к Земле приближается опасный астероид, способный в случае столкновения с земной поверхностью привести к катастрофе, появляются регулярно. Однако каждый раз в Солнечной системе оказывается достаточно места, чтобы космические тела разминулись, никак друг на друга не повлияв.
Так, 19 апреля к Земле на расстояние всего в 1,1 миллиона миль (1,8 миллиона киллометров) подойдет гигантский астероид, передает The Mirror. Специалисты отмечают, что этот космический объект не подходили к нашей планете на столь близкое расстояние за последние 400 лет. В следующий раз он сможет приблизиться к земле лишь спустя 500 лет.
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