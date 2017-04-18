Потанины не смогли уладить спор на 215 млрд рублей

Экс-супруги Владимир и Наталья Потанины будут судиться за 215 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости

В своем иске Наталья Потанина требует взыскать с бывшего мужа деньги в качестве компенсации за акции ЗАО «КМ Инвест». Бывшая супруга предпринимателя утверждает, что компания напрямую принадлежала Потанину и должна считаться совместным имуществом супругов. «КМ Инвест» был переименован в ЗАО «Объединенные инвестиции», а позднее ликвидирован. На компанию были оформлены активы «Норильского Никеля», ОПИН, «Росбанка», «Силовых машин», «РУСИА Петролеума», «ИнтерросЭстейта», ХК «Интерроса», СК «Согласия» и «Полюса Золота».

Заседание пройдет 25 мая в закрытом режиме. На развод подал Владимир Потанин 21 ноября 2013 года. В феврале 2014 году супруги официально развелись. Согласно решению Пресненского суда Москвы, Наталье Потаниной после бракоразводного процесса достались три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье и компенсация за квартиру в Москве. Однако акции «Норникеля» и «Интерроса» суд отказался делить. Постановление было оспорено в Верховном суде, после чего решение Пресненского суда было отправлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Владимир и Наталья Потанины состояли в браке с 1983 года.