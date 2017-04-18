Путин провел телефонный разговор с Меркель, Олландом и Порошенко

«Лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования», - говорится в сообщении.

Участники разговора приветствовали договоренность о возобновлении перемирия, достигнутую в ходе заседания контактной группы 29 марта и призвали активизировать работу по решению проблемы обмена пленных по формуле «всех на всех».