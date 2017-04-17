В Индии показали восьмимесячную девочку весом в 17 килограмм

На севере Индии восьмимесячная девочка испытывает трудности со здоровьем из-за веса в 17 кг, нехарактерного для ее возраста.

По словам родителей ребенка, до четырех месяцев никаких отклонений у нее не наблюдалось, однако затем она стала стремительно набирать вес и постоянно испытывала голод. Об этом мать ребенка рассказала порталу Barcroft TV. В настоящее время родители девочки совместно с врачами пытаются выяснить причину недуга. Однако из-за толстого слоя жировой прослойки медики не могут взять анализ крови.