"Когда фейковые СМИ будут интересоваться делами, которые демократы имели с Россией и почему нацкомитет Демократической партии не позволяет ФРБ проверить их серверы и провести расследование?" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

When will the Fake Media ask about the Dems dealings with Russia & why the DNC wouldn't allow the FBI to check their server or investigate? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 мая 2017 г.

Ранее Трамп обвинил свою соперницу по предвыборной гонке Хиллари Клинтон и ее сторонников в "связях" с Россией. Подозрения Трампа связаны с деятельностью главы предвыборного штаба Клинтон Джон Подесты и его брата, которые имеют компанию в РФ, а также выступлениями Билла Клинтона в России и урановой сделкой, заключенной самой Клинтон.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к его победе на выборах. ФБР подтвердило наличие такого расследования, но отказалось сообщить подробности. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом, и сам Трамп.