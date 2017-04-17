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Меланья напомнила Трампу положить руку на сердце во время гимна
Во время исполнения гимна Соединенных Штатов президент США Дональд Трамп забыл положить руку на сердце. Находившаяся рядом супруга Меланья вовремя напомнила ему об этом, передает CNN.
Казус произошел во время пасхальной церемонии катания яиц в Белом доме. Когда заиграл гимн США супруга и сын президента положили руку на сердце, а вот американский лидер забыл о правилах этикета.
Меланья незаметным движением левой руки напомнила о них Дональду Трампу.
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