В Совфеде оценили угрозу военного столкновения России и США

«Меня особенно волновала ситуация с Северной Кореей. Если бы американцы нанесли удар после испытания (ракеты – прим. Рамблер/новости), то Северная Корея могла бы ответить, несмотря на то, что несоизмерим их военный и экономический потенциал. Потом Китай мог вмешаться, здесь рядом мы», — заявил Джабаров.

Джабаров добавил, что Москва и Вашингтон по-разному смотрят на проблемы на Ближнем Востоке и кризис на Украине. Однако парламентарий отметил, что Россия и США как ядерные державы понимают свою ответственность за «сохранение мира на Земле». По словам Джабарова, странам необходимо вернуть «реальный статус» Совету безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН). 17 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что 30% россиян считают возможной ядерную войны между Россией и США.

7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Обстрел унес жизни как минимум семи человек. В Москве заявили, что нападение на суверенное государство под надуманным предлогом поставило «на грань боевых действий Россию и США». 14 апреля появилась информация, что США могут нанести превентивный удар по Северной Кореи в связи с подготовкой Пхеньяном ядерных испытаний. В КНДР в ответ на «военные провокации» пригрозили «превратить в пепел» американские военные базы в Южной Корее и Японии.