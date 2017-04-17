Медведев: экономика России вошла в стадию роста

Российская экономика вошла в стадию роста, промышленность поднимается. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в преддверии отчёта о деятельности правительства за 2016 год в Госдуме 19 апреля.

«А в целом ситуация в экономике, действительно, за последний год изменилась. Наша экономика вошла в стадию роста. Мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем. В частности, по итогам прошлого года – это очень важно – рост промышленного производства составил 1,3 процента, что уже означает, что наша промышленность просто поднимается», — заявил Медведев на встрече с Путиным.

Он отметил, что, согласно аналитическим агентствам, с довольно сложных сценариев развития российская экономика выходит на позитивный сценарий.

Ранее Дмитрий Медведев назвал экономику России «лучшей из всех развивающихся экономик».