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Российская актриса намерена выступить на Украине, несмотря на поездки в Крым
Российская актриса Наталья Бочкарева намерена выступить на Украине, несмотря на ее поездки в Крым, сообщает «Апостроф».
По информации издания, Бочкарева, неоднократно выступавшая на полуострове, планирует дать концерт в Харькове в апреле 2017 года. Соответствующие афиши есть в интернете.
Что касается данных о гастролях актрисы в Крыму после его присоединения к России, то эти сведения есть в открытом доступе. Актриса занесена в базу "Миротворец".
"Органами Службы безопасности Украины решение о запрете въезда в Украину указанной вами гражданке РФ не принималось", – заявили в СБУ в ответ на запрос издания.
Ранее российская актриса Елена Воробей рассказала, почему ее не пустили на Украину.
Также сообщалось, что Россия впервые с 1999 года не будет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение" из-за отказа Украины пустить в Киев российскую певицу Юлию Самойлову.
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