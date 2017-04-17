Отец опознал погибшего в ДТП водителя Maserati

За рулем сгоревшего в центре Москвы Maserati находился 26-летний Артур Моисеев. Об этом сообщает Life . По данным издания, имя погибшего полицейским назвал его отец. Родственники Моисеева приехали на место ДТП, когда узнали о случившемся из прессы.

Авария, о которой идет речь, произошла 16 апреля на Ростовской набережной Москвы. СМИ писали, что автомобиль Maserati на большой скорости въехал в столб и загорелся. Водитель погиб.

Сообщалось, что перед аварией дорожная камера зафиксировала скорость машины в 63 километра в час. Проехав камеру, водитель, предположительно, разогнался до скорости более чем в сто километров в час.