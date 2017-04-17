Савченко признала, что Украина потеряла Донбасс

Украина проигрывает в вооруженном конфликте в Донбассе. С таким заявлением выступила украинский депутат Надежда Савченко . Видео со словами парламентария публикует телеканал ZIK на YouTube

«Мы теряем наши оккупированные территории (так в Киеве называют самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики— прим. Рамблер/новости). Не хочу пророчить что-то плохое, но это физическое чувство», — заявила Савченко.

Савченко добавила, что контроль над ДНР и ЛНР Киев утратил «из-за политических неуверенных и нечетких действий». По словам депутата Рады, Украину и самопровозглашенные республики на сегодняшний день связывает лишь вопрос обмена пленными. 10 марта бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в Донбассе не осталось практически «ничего украинского».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли 9,5 тысяч человек.