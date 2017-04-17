Эксперты оценили ущерб России от «помидорной войны»

Из-за "помидорной войны" с Турцией российские потребители вынуждены покупать помидоры по завышенной в три раза цене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга, подготовленные экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.

По данным агентства, в 500 миллионов долларов оценивался турецкий экспорт томатов и огурцов в Россию в 2014 году. До запрета на ввоз 43 процента всех помидоров в стране были турецкими. «Помидорная война» России и Турции позволила российским аграриям занять на рынке нишу в 500 миллионов долларов. В то же время, по мнению экспертов, в этой ситуации проигрывает российский потребитель: в итоге стоимость помидоров в магазине стала в три раза выше цены, по которой томаты ввозят в Россию. При этом отпускная цена российской продукции «значительно превышает среднюю цену ввоза импортных томатов». «Если бы и сейчас продолжался импорт томатов защищенного грунта из Турции, то их цена была бы ниже, чем поставки в Россию из других стран», - говорится в документе.

Кроме того, конфликт из-за томатов «принес в жертву экспорт зерна, масла, отходов масложировой и сахарной промышленности на сумму 1,3–1,5 миллиарда долларов».

В январе 2016 года из-за сбитого Турцией Су-24 Россия ввела ограничения на ввоз некоторых турецких продуктов. Под запрет попало примерно 60 процентов импортировавшегося в РФ продовольствия, в том числе огурцы и томаты. Когда конфликт был разрешен, на российский рынок вернулись цитрусовые, лук, цветная капуста, гвоздики и брокколи. Однако томаты до сих пор остаются под запретом. В середине марта Турция запретила России ввозить продукцию с нулевыми ставками пошлин, в том числе зерно, что стало очередным эпизодом «помидорной войны».