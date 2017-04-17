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Международная коалиция отправила десант в Дейр-эз-Зор

В Сирии в провинции Дейр-эз-Зор ВВС возглавляемой США международной коалиции произвели высадку десанта. Об этом со ссылкой на источники сообщает Sky News Arabia.
Чьи именно военнослужащие высадились в Дейр-эз-Зор, неизвестно.
По данным источника издания, военные прибыли для проведения точечной операции против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Отмечается, что в районе высадки находятся пункты военного снабжения террористов.
Военные коалиции покинули район уже через 20 минут после высадки.
В марте сообщалось, что под Раккой коалиция также высаживала бойцов курдско-арабских "Сирийских демократических сил".
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