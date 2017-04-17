Российский «Терминатор» напугал Запад

Западные СМИ назвали российского робота Федора Терминатором и "ужасающим российским киборгом". Об этом сообщает The Sun.

Издание называет робота «пугающим интеллектуальным киборгом», который умеет пользоваться огнестрельным оружием. Отмечается, что в будущем Кремль надеется отправить Федора в космос на новом корабле «Федерация», который на данный момент строится.

Создатели российского робота продолжают развивать навыки машины. Сейчас они пытаются улучшить его мелкую моторику и усовершенствовать алгоритмы принятия решений.