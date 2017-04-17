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Российский «Терминатор» напугал Запад
Западные СМИ назвали российского робота Федора Терминатором и "ужасающим российским киборгом". Об этом сообщает The Sun.
Издание называет робота «пугающим интеллектуальным киборгом», который умеет пользоваться огнестрельным оружием. Отмечается, что в будущем Кремль надеется отправить Федора в космос на новом корабле «Федерация», который на данный момент строится.
Создатели российского робота продолжают развивать навыки машины. Сейчас они пытаются улучшить его мелкую моторику и усовершенствовать алгоритмы принятия решений.
Робот Федор был разработан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заданию МЧС России. Ожидается, что он первым отправится в космос на новом космическом корабле «Федерация», полет которого запланирован на 2021 год.
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