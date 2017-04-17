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Президент Филиппин стал самым влиятельным человеком по версии Time
Самым влиятельным человеком в мире в 2017 году назван филиппинский глава Родриго Дутерте. Соответствующий рейтинг официально будет опубликован журналом Time 20 апреля, однако уже сейчас сообщается, что Дутерте займет в нем первую строчку.
Список ста самых влиятельных людей планеты был составлен изданием по результатам опроса читателей. За Дутерте проголосовали 5% участников голосования. По 3% голосов были отданы за главу правительства Канады Джастина Трюдо, Папу римского Франциска, основателя Microsoft Билла Гейтса и главу Facebook Марка Цукерберга.
Родриго Дутерте неоднократно выступал с оскорбительными заявлениями в адрес мировых лидеров. В частности, бывшего президента США Барака Обаму президент Филиппин называл «сыном шлюхи» и «дураком» - экс-генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Муна. Также политик посылал «к черту» Европейский союз за критику своих жестких методов борьбы с наркоторговлей. По данным ООН, с мая 2016 года, когда Дутерте занял пост главы государства, сотрудники полиции убили более шести тысяч человек, связанных с торговлей наркотиками. В 2015 году первое место в списке самых влиятельных людей планеты занял российский президент Владимир Путин. В нынешнем рейтинге глава России получил 2%, как и председатель Китая Си Цзиньпин, американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель.
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