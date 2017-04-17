Весна вернется в Москву через две недели

Согласно прогнозам синоптиков, весенняя погода в Москву вернется через две недели к началу мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

В ближайшее время столица останется «в мешке арктического холода», по ночам ожидаются заморозки, днем осадки, температурные показатели в среднем будут подниматься от 2 до 7 градусов тепла и не превысят отметку в +10 градусов. Потепление синоптики прогнозируют к концу месяца. Отмечается, что оно будет очень резким. К майским праздникам воздух в столице может прогреться до 20 градусов тепла.

В январе руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что теплая погода в столицу придет в середине апреля. По его словам, в этот период температура воздуха должна достигать 15 градусов тепла.